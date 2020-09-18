توضيح إيراني حول محاولة دخول عدد من المواطنين إلى العراق

اصدرت الادارة المحلية في محافظة خوزستان الايرانية، الجمعة، توضيحا حول محاولة عدد من المواطنيين الايرانيين الدخول الى العراق للمشاركة بمراسيم زيارة الاربعين.

وقال محافظ خوزستان في بيان، إن “مجموعة من المواطنين العرب يبلغ عددهم نحو 250 شخصاً من عبادان والمحمرة، توجهوا إلى حدود الشلامجة للدخول الى العراق بقصد المشاركة في الزيارة الأربعينية”.

وأضاف المحافظ، “بعد رفض القوات الإيرانية ومنعهم حدثت بينهم مشادات كلامية، و بعد تدخل إدارة المحافظة واقناعهم ان المنع هو من العراق لاسباب جائحة كورونا، تفهم الزائرون الموقف وعادوا من حيث أتوا ولم تحدث اشتباكات بينهم ولا اصابات”.