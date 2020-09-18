العامري: الفساد هو وليد الإرهاب ويجب إجتثاثه

قال رئيس تحالف الفتح، هادي العامري، ان "الفساد هو وليد الإرهابِ ويجب اجتثاثه".

وذكر العامري خلال لقائه مع شيوخ عشائر محافظات البصرة وميسان وذي قار، ان "الفتح كان المبادر في الالتزامِ ببنود توجيهات ورؤى المرجعية الدينية العليا حينما اعلن تنازله عن المناصب التنفيذية".

وبين ان "مهام الحكومة الحالية تقتصر على اخراج القوات الامريكية والاجنبية من العراق وتنفيذِ قرارِ البرلمانِ بخصوص ذلك".

وأكد "لم نتنازلِ عن مبدأ قرارِ برلمانِ الشعب القاضي باخراجِ القوات الاجنبية من العراقِ وصيانة سيادته".

وأشار العامري الى ان "إجراء الانتخابات النيابية المبكرة من أبرز مهام الحكومة الحالية" مؤكداً ان "منظمة بدر مستعدة ان تكون أول الكتلِ تمتثل أمام القضاء في حالِ وجود ملفات فساد ضدها".