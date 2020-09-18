شرطة بابل: ٢٠ الف عنصر امني يشارك في خطة زيارة الاربعين المرتقبة

اعلنت قيادة شرطة محافظة بابل عن مشاركة أكثر من ٢٠ ألف عنصر أمني في تأمين زيارة الاربعين في المحافظة.

وقال المتحدث باسم القيادة العميد عادل الحسيني في حديث صحفي ان “الخطة الامنية الخاصة بزيارة الاربعين المرتقبة يشترك فيها ٢٠ الف عنصر امني بمختلف الصنوف لتأمين المحاور التي يدخل منها الزائرين مشيا على الأقدام ومحاور دخول العجلات”.

واضاف الحسيني انه “القطعات الامنية من الشرطة والجيش والدفاع المدني والاستخبارات والأمن الوطني والحشد الشعبي تعمل بتنسيق عالي للانجاح مفردات الخطة التي وضعتها القيادة”.

وأشار الى “وجود تنسيق وتعاون مع دائرة الصحة والدوائر الخدمية في المحافظة وهيئة المواكب في تطبيق الخطة”.