نائب مستقل : الكاظمي “آدمن كروب” فيسبوك غير قادر على انتشال العراق من ازماته

وصف النائب المستقل باسم خشان، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، كـ “آدمن كروب” فيسبوك، لافتا الى ان رئيس الوزراء غير قادر على انتشال العراق من ازماته التي يعيشها.

وقال خشان في حديث صحفي ان “الكاظمي وفي حال استمراره بالتصرف كـ (آدمن كروب) على فيس بوك في العراق فمن الممكن ان يبقى المخدوعين بالكاظمي لفترة أطول في سدة الحكم”.

وأضاف ان “الكاظمي شخص بلا وعي وضعيف غير قادر على اتخاذ القرارات المنتجة، اذ يحتاج العراق الى من يخرجه من ازماته”.

وبين ان “الكاظمي قد يقوم باكمال الدورة البرلمانية الى نهايتها من دون اجراء انتخابات مبكرة، بهدف كتابة اسمه ضمن سجل رؤساء وزراء العراق ويعتبر ذلك إنجازا شخصيا لنفسه”.