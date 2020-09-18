الحشد الشعبي يدمير "ترسانة" لداعش الارهابي شمال قضاء المقدادية

اعلن الحشد الشعبي في ديالى اليوم الجمعة، تدمير مخابئ للمتفجرات والاعتدة والاسلحة لتنظيم داعش الارهابي شمالي قضاء المقدادية 40 كم شمال شرق بعقوبة.

وقال امر لواء 24 من الحشد الشعبي احمد حسين السعدون في حديث صحفي إن قوة من استخبارات اللواء والفوج الثاني ومكافحة المتفجرات وبناءً على معلومات استخبارية دقيقة وبالتعاون مع الأهالي تمكنت من العثور على 3 مخابئ لتنظيم داعش في قرية "توكل" شمالي قضاء المقدادية.

وبين السعدون ان المخابئ احتوت على قنابر هاون ومواد لوجستية وطبية وأسلحة متوسطة وخفيفة واعتدة ومواد لصنع العبوات ورمانات يدوية وملابس عسكرية يستخدمها العدو لشن الهجمات على القوات الأمنية واجهزة اتصال، مؤكداً ان المخابئ تعد الترسانة الرئيسية لداعش في حوض شمالي المقدادية.

واضاف ان عناصر داعش الارهابي كانت تعد لهجمات بعبوات ناسفة تستهدف القطعات الامنية والسكان لمنع عودة النازحين الى مناطق سكناهم وابقاء مناطق شمالي المقدادية تحت وطأة التهديد والترويع الارهابي

ويتولى لواء 24 من الحشد الشعبي الملف الامني لمناطق حوض حمرين وشمالي قضاء المقدادية ومحيط ناحية المنصورية شمال شرقي ديالى.