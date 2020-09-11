تعيين اللواء الركن غسان خالد العزي رئيسا لأركان القوات البرية

كشف مصدر امني اليوم الجمعة عن تعيين قائد عمليات ديالى السابق اللواء الركن غسان خالد العزي رئيسا لأركان القوات البرية.
وأبلغ المصدر أن أمر التعيين صدر من القيادة العامة للقوات المسلحة، وسيباشر العزي لمهامه بعد صدور الامر الوزاري من وزارة الدفاع.
يذكر ان اللواء الركن غسان العزي تولى قيادة عمليات ديالى منذ أكثر من عامين قبل ان يُعفى من منصبه قبل ايام عدة وتعيين اللواء الركن رعد محمود الجبوري خلفا عنه.
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