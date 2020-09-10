العراق ينفي فتح منفذ زرباطية أمام الزوار الإيرانيين

نفى محافظ واسط محمد جميل المياحي، الخميس، فتح منفذ زرباطية أمام الزوار الإيرانيين خلال أربعينية الإمام الحسين.

وقال المياحي في بيان انه "بناء على الظروف الصحية وانتشار جائحة كورونا، تم الاتفاق مع الجانب الإيراني على تأجيل دخول الزائرين هذا العام عبر منفذ زرباطية، وأن الإعلان عن ذلك رسميا خلال الأيام المقبلة"، مبينا ان "ما ينشر من أخبار عن فتح المنفذ أمام الزائرين غير دقيق إطلاقا".

وأضاف المياحي أن "الدوائر المختصة أعدت خطة للزيارة الأربعينية وسيتم العمل بها خلال الأيام المقبلة"، مشددا على "أهمية التزام الزائرين بالتوجيهات الصحية التي من شأنها التقليل من مخاطر الإصابة بالفيروس".

وأكد السفير الإيراني في العراق إيرج مسجدي، أمس الأربعاء، أن الإيرانيين لا يمكنهم الحضور إلى الزيارة الأربعينية لهذه السنة.