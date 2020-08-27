البنك المركزي يوجه المصارف بحجز اموال ياسر عبد صخيل المالكي ومحافظ كربلاء السابق و زهير الاعرجي

اصدر البنك المركزي العراقي، الخميس (27 آب 2020)، تعميما الى المصارف المجازة كافة يطلب فيه حجز اموال 9 شخصيات بينهم النائب ياسر عبد صخيل المالكي صهر رئيس دولة القانون نوري المالكي وزهير الاعرجي وعقيل الطريحي.
ونص الكتاب الذي عممه المركزي إلى المصارف المجازة كافة على طلب لحجز الاموال المنقولة وغير المنقولة لـ 9 شخصيات، بينهم النائب ياسر عبد صخيل واخيه لقمان ومحافظ كربلاء السابق عقيل الطريحي وزهير الاعرجي عضو مجلس النواب السابق .
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha