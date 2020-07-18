وفاة جنديين متأثرين بإصابتيهما جراء هجوم الطارمية أمس

أفاد مصدر في الشرطة، السبت، بوفاة جنديين متأثرين بإصابتيهما جراء الهجوم الذي استهدف موكب آمر لواء 59 بالجيش في قضاء الطارمية أمس.

وقال المصدر إن "جنديين توفيا متأثرين بإصابتيهما نتيجة التعرض الذي استهدف موكب أمر لواء 59 ليلة أمس".

وكانت قيادة العمليات المشتركة أعلنت، مساء أمس الجمعة، "استشهاد العميد الركن علي حميد غيدان آمر اللواء التاسع والخمسين بعد تعرضه لعمل إرهابي جبان في قضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد أثناء أدائه الواجب المقدس في قاطع المسؤولية".