الأخبار

الحشد الشعبي ينعى آمر الفوج الثاني باللواء 47 المجاهد اثير صالح الحسناوي


بسم الله الرحمن الرحيم

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا

صدق الله العلي العظيم

تنعى هيئة الحشد الشعبي بمزيد من الحزن والاسى والتسليم بقضاء الله تعالى وقدره فارسا شجاعا وقائدا ميدانيا الا وهو آمر الفوج الثاني باللواء 47 المجاهد البطل أثير صالح الحسناوي (أبو حمزة ) الذي اختاره الله الى جواره بعد إصابته بفيروس كورونا.

وبهذه المناسبة تتقدم هيئة الحشد الشعبي بخالص التعازي وصادق المواساة لذوي الفقيد ومحبيه وجميع المجاهدين والمقاتلين في الحشد الشعبي، سائلين الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

ولابد أن نستذكر الدور البطولي للفقيد الذي شارك في أغلب عمليات التحرير ضد عصابات داعش الإرهابية في أكثر من محور وقاطع، وكان له دور مشهود وبارز في مواجهة العصابات الإرهابية، لاسيما في منطقة الهياكل جنوبي الفلوجة، حيث اسهم في احباط واجهاض كل المخططات الداعشية التي حاولت اختراق المنطقة وتكبيد العدو الخسائر تلو الخسائر في الأرواح والمعدات.

وقد رحل الفقيد عنّا هذا اليوم تاركا سجلا جهاديا حافلا سيكون منارا ينير الدرب للمقاتلين والمجاهدين، فجزاه الله تعالى عن وطنه وأهله كل خير.

انا لله وانا إليه راجعون

هيئة الحشد الشعبي

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
العراق يدخل المستوى الثالث لانتشار كورونا ومطالبات بفرض حظر لاسبوعين
العراق يسجل 2170 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 1623 مصاباً
الحشد الشعبي ينعى آمر الفوج الثاني باللواء 47 المجاهد اثير صالح الحسناوي
العامري معزيا بوفاة الحسناوي: اذاق الارهاب الداعشي مرارة الهزيمة
وفاة آمر الفوج الثاني باللواء 47 كتائب حزب الله أثير صالح الحسناوي بفيروس كورونا
نائب يعلق على قرار "عزل" رئيس صندوق إعمار المناطق المحررة
الحشد الشعبي يعلن دفن 86 متوفياً بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية
محافظ صلاح الدين: من الصعب تطبيق حظر التجوال الشامل في المحافظة
النائب حسن سالم : احزاب وشخصيات سياسية مشتركة مع شركات الهاتف وتسرق المليارات
الياسري: طالبنا وزير الكهرباء بحقوق المواطنين في النجف وانهاء معاناتهم
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1351.35
الجنيه المصري 74.4
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 316.46
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
مهيمن سامي العيبي : السلام عليكم كنت سابقن في لواء علي اكبر تحت قيادة لواء عبد الكريم الحسناوي في بيجي معارك ...
الموضوع :
تشكيل لواء علي الأكبر والبطولات التي سطرها ضد كيان “داعش” التكفيري
جاسب علي : وهناك سفارات تحوي على عدد من ازلام السابقين واتباع صدام كانوا يخدمون في المخابرات مثل المخضرم علي ...
الموضوع :
طلب برلماني بغلق السفارات والبعثات للدول التي ليس لديها تمثيل دبلوماسي في العراق
قاسم محمد : المحافظات المسموح بها التظاهر والتخريب هي محافظات الوسط والجنوب اما غيرذلك فغير مسموح به ذلك قرار السفارة ...
الموضوع :
كيف أتفق متظاهرون على إقالة 9 محافظين من بغداد الى البصرة؟!  
قاسم محمد : الى السيد الكاتب المحترم مصطفى الكاظمي ليس من اهالي الكاظمية هو بالاصل من الناصرية مع احترامنا لكل ...
الموضوع :
إصبع على الجرح ـ ماذا يحصل ايها الكاظمي ..  
زيد مغير : استاذي الكريم مع اجمل تحياتي اليك وانا اقرأ مقالك الرائع مررت بالقائمة العراقية واتذكر موقف اياد علاوي ...
الموضوع :
عبيد صدام حقراء وأراذل القسمين الاول والثاني  
ضياء عبد الرضا طاهر : هذه المفاوضات هي لتثبيت العدوا الامريكي وحلفائه وهي نوع من انواع الخداع الذي يمارسه هذا العدوا المجرم ...
الموضوع :
المفاوضات الامريكية العراقية ملاحظات وحقائق  
عبدالله : خوش مقال👏 ...
الموضوع :
إغتيال الذاكرة الشيعية ..في العراق
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ,,,بارك الله فيك سيدنا المحترم ,,عن رسول الله صلوات الله عليه واله ...
الموضوع :
الشاهد الشهيد
مازن عبد الغني محمد مهدي : اللهم نسألك ونتوسل اليك بحق الرسول ابو القاسم محمد والله الاطهار المطهرين ان تصلي على محمد وال ...
الموضوع :
مكتب الامام المفدى السيد علي السيستاني يوجه رسالة الى العراقيين بعد تزايد اعداد المصابين بكورونا
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ,,اللهم صل وسلم على الرسول الاعظم ابو القاسم محمد واله الاطهار المطهرين ...
الموضوع :
فتح جديد لايران!!  هسه ينجلط المضغوطين  
فيسبوك