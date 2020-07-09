الحشد الشعبي ينعى آمر الفوج الثاني باللواء 47 المجاهد اثير صالح الحسناوي

بسم الله الرحمن الرحيم

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا

صدق الله العلي العظيم

تنعى هيئة الحشد الشعبي بمزيد من الحزن والاسى والتسليم بقضاء الله تعالى وقدره فارسا شجاعا وقائدا ميدانيا الا وهو آمر الفوج الثاني باللواء 47 المجاهد البطل أثير صالح الحسناوي (أبو حمزة ) الذي اختاره الله الى جواره بعد إصابته بفيروس كورونا.

وبهذه المناسبة تتقدم هيئة الحشد الشعبي بخالص التعازي وصادق المواساة لذوي الفقيد ومحبيه وجميع المجاهدين والمقاتلين في الحشد الشعبي، سائلين الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

ولابد أن نستذكر الدور البطولي للفقيد الذي شارك في أغلب عمليات التحرير ضد عصابات داعش الإرهابية في أكثر من محور وقاطع، وكان له دور مشهود وبارز في مواجهة العصابات الإرهابية، لاسيما في منطقة الهياكل جنوبي الفلوجة، حيث اسهم في احباط واجهاض كل المخططات الداعشية التي حاولت اختراق المنطقة وتكبيد العدو الخسائر تلو الخسائر في الأرواح والمعدات.

وقد رحل الفقيد عنّا هذا اليوم تاركا سجلا جهاديا حافلا سيكون منارا ينير الدرب للمقاتلين والمجاهدين، فجزاه الله تعالى عن وطنه وأهله كل خير.

انا لله وانا إليه راجعون

هيئة الحشد الشعبي