السجناء الأحرار يستنكرون الإساءة للسيد السيستاني  

محمّد صادق الهاشميّ ||

بسم الله الرّحمن الرّحيم

‏قال تعالى في محكم كتابه العزيز: {يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ... } [المجادلة : 11].

نشرت صحيفة الشرق الأوسط السعودية بعددها المرقم (15193) والمؤرّخ 3/7/2020 عملاً مسيئا إلى قداسة المرجع الأعلى آية الله السيّد علي السيستانيّ دام ظله ، ويأتي هذا العمل ضمن سلسلة القدح والتجريح بمراجع الطائفة الشيعية، والتوهين من قدرهم، وخلق بيئة للتجاوز على القامات العالية في مذهب أهل بيت العصمة والطّهارة .

ونحن نعلم أنّ سبب استهداف المرجع السيّد السيستانيّ لأنه صمام الأمان للمسلمين وأمنهم؛ ولأنه ألحقَ أكبرَ هزيمةٍ بداعش ومن يقف خلفها ، ومن هنا أرادت جريدة الشرق الأوسط التي تمول من أسرة ال سعود الانتصار للخطّ الوهابي السلفيّ التكفيريّ.

إنّ ما قامت به هذه الصحيفة عملٌ يرقى إلى عدوانٍ سافرٍ يمسّ الكرامةَ، وينسفُ أيّ إمكانية إلى السلم بين المسلمين خدمةً للصهيونية التي تركّز على الأعمال المثيرة للفتن؛ لشقّ وحدة الأمّة الإسلامية؛ على طريقة زرع الفتن الطائفية.

نحن - السّجناء الأحرار - نرفض وندين ما قامت به صحيفة المذكورة ونطالب حكومتنا وعلى رأسها الأخ مصطفى الكاظمي بالإيعاز إلى غلق مكاتبها في العراق ومنع دخولها، ونطالب بالتحرّك القضائيّ والدبلوماسيّ ضدّها ، كما نأمل من جميع العلماء والمبلّغين وأئمّة المساجد والأحزاب والشّرفاء والكتّاب والمثقّفين والأحرار رفضَ وإدانة هذا العمل الخطير والتجاوز السّافر.

قاسم هاشم مولي

( محمّد صادق الهاشميّ)

الناطق باسم السّجناء الأحرار.

بتاريخ : 3 / 7 / 2020 م