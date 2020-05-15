النائب حامد الموسوي : العامري رفض عرضا من الشيخ عبد المهدي الكربلائي برئاسة الحشد الشغبي

كشف النائب عن تحالف الفتح، حامد الموسوي، الجمعة، عن تفاصيل زيارة رئيس تحالفه هادي العامري إلى ممثل المرجعية الدينية بشأن الحشد الشعبي، مشيرا إلى أن العامري رفض عرضا من الأخير لرئاسة الحشد الشعبي.

وقال الموسوي في حوار متلفز إن “لقاء رئيس تحالف الفتح هادي العامري بممثل المرجعية الدينية جاء بطلب من الشيخ عبد المهدي الكربلائي”، مبينا أن “زيارة العامري أكدت على عدم وجود حشد مرجعي وحشد ولائي وانما حشد واحد”.

وأضاف أن “الشيخ عبد المهدي الكربلائي عرض على العامري تولي رئاسة هيئة الحشد الشعبي لكنه رفض”،

مشيرا إلى أن “العامري قال لممثل المرجعية: (متى ما ارادات المرجعية حل الحشد سوف نحل الحشد)”.

ولفت الموسوي إلى أن “المرجعية الدينية ترفض اضعاف الحشد الشعبي لأنه القوى العراقية الضاربة”، محذرا في الوقت نفسه من أن “أمريكا تحاول ضرب قوة الحشد الشعبي”.