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خلية الازمة بواسط تتحدث عن حظر التجوال وتحذر من وقوع اصابات كثيرة بكورونا


علقت خلية الازمة في محافظة واسط، الخميس، على قرار حظر التجوال الجزئي والشامل بالمحافظة، فيما حذرت من وقوع اصابات كثيرة بكورونا.

وقال رئيس الخلية في بيان "هناك تساؤلات حول قرارات واجراءات خلية الازمة في محافظة واسط فيما يخص حظر التجوال والالتزام بالتعليمات والإرشادات الصحية الوقائية الخاصة بوباء كورونا"، مبينا ان "جميع قرارات الخلية تنسجم وبالتنسيق مع اللجنة المركزية في بغداد".

واضاف "نلاحظ اليوم ان هناك تشدد في الإجراءات الوقائية الصادرة من اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية من منع التجمعات البشرية والتباعد الاجتماعي ولبس الكمامات وكذلك الحجر والعزل المناطقي وخصوصا بعد حصول زيادة في عدد الإصابات على مستوى العراق كذلك زيادة عدد الإصابات في الدول المجاورة مثل السعودية والكويت والإمارات وقطر"،

مشيرا الى ان "جميع القرارات من حظر التجوال الجزئي والحظر الشامل ليومي الجمعة والسبت وعطلة يوم الخميس هو مستمر".

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