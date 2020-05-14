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بعد حسم رئاسة الوزراء.. نائب عن سائرون يدعو القوى السياسية للاتفاق على بدلاء لرئيسي الجمهورية والبرلمان


دعا النائب عن تحالف سائرون امجد العقابي، الخميس، القوى السياسية الى الاتفاق على مرشحين بدلاء عن رئيسي الجمهروية والبرلمان، بعد حسم ملف استبدال رئيس الوزراء وتشكيل حكومة جديدة.

وقال العقابي في حديث صحفي ان "الجماهير الغاضبة حين خرجت في التظاهرات كان هدفها انهاء المحاصصة والفساد وكل من كان سببا في تلكؤ العمل الخدمي وانتشار البطالة"،

مبينا ان "استقالة حكومة عادل عبد المهدي كانت استجابة لمطالب الجماهير بالتغيير، وقد تم التريث في تغيير باقي الرئاسات بغية عدم خلق فراغ حكومي وتشريعي في وقت واحد ما سيخلق ازمة كبيرة وتم التريث بانتظار حسم ملف تشكيل الحكومة الجديدة".

واضاف العقابي، اننا "اليوم وبعد استكمال تشكيل الحكومة الجديدة، فان الوقت قد حان لاستكمال ملف تغيير باقي الرئاسات، استجابة لمطالب الجماهير بعد اثبات تلك التشكيلة بمجملها الفشل، والتي كانت السبب الاساس في غضب الشارع وخروجهم في تظاهرات منذ عدة شهور، وحتى اليوم".

وشدد على "اهمية اسراع القوى السياسية في تقديم اسماء مرشحين بدلاء عن رئيسي البرلمان والجمهورية وفق الاستحقاق المكوناتي لكل منصب منها، خاصة ان المماطلة والتسويف في هذه الخطوة في ظل الازمات الحالية وتصاعد وتيرة التظاهرات سيكون له عواقب وخيمة يكون الجميع خاسرا فيها"

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