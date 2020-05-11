مصدر: لا صحة لاقالة الفتلاوي والعلاق وتعيين الزرفي رئيسا لجهاز المخابرات

نفى مصدر مطلع، الاثنين، اقالة محافظ البنك المركزي علي العلاق ومستشارة رئيس الوزراء لشؤون المرأة حنان الفتلاوي من مناصبهما، وتعيين عدنان الزرفي رئيسا لجهاز المخابرات.

وقال المصدر ، إنه "لا صحة لوجود قرارات باقالة كل من محافظ البنك المركزي علي العلاق ومستشارة رئيس الوزراء لشؤون المرأة حنان الفتلاوي من مناصبهما"، مشيراً الى "عدم صحة تعيين النائب عدنان الزرفي رئيسا لجهاز المخابرات".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، إن "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لم يصدر اي أوامر غير التي جرى اعلانها ومنها تعيين العميد يحيى رسول ناطقا جديدا باسم القائد العام للقوات المسلحة".