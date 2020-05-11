ترامب مهنئا الكاظمي: أمريكا جاهزة لدعم الاقتصاد العراقي

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين، أن العراق بلد قوي ومهم ويمتلك دوراً مركزياً في المنطقة، وذلك خلال اتصاله برئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.

وذكر بيان لمكتب الكاظمي ، أن "رئيس مجلس الوزراء تلقى اتصالاً هاتفياً من ترامب، هنأ فيه الكاظمي بمناسبة توليه رئاسة الحكومة العراقية".

وأكد ترامب بحسب البيان، أن "العراق بلد قوي ومهم ويمتلك دوراً مركزياً في المنطقة وفي تحقيق الإستقرار الإقليمي والدولي"، مشدداً على "حرص الولايات المتحدة الأمريكية على تعزيز العلاقات بين البلدين، واستعداد بلاده لتقديم المساعدات الاقتصادية الضرورية لدعم الاقتصاد العراقي".

من جانبه، أكد الكاظمي حرص العراق على إقامة أفضل العلاقات مع الولايات المتحدة.

وأوضح البيان، أن "الجانبين اتفقا على توسيع التعاون في مجال مكافحة جائحة كورونا، الى جانب تطوير جهود الاستثمار الاقتصادي بما يخدم مصالح البلدين".