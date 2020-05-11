الحشد الشعبي ينفي "إزالة" صورة الشهيد ابو مهدي المهندس قرب مطار بغداد

نفت هيئة الحشد الشعبي، الاثنين، أنباء "إزالة" صورة نائب رئيس الهيئة الشهيد أبو مهدي المهندس الذي اغتيل مع قائد فيلق القدس الإيراني الشهيد قاسم سليماني بقصف أميركي غادر جبان في بغداد، الموضوعة قرب مطار بغداد.

وقال إعلام الحشد في بيان ، إن "مواقع التواصل الاجتماعي تداولت أنباء غير دقيقة بشأن إزالة صورة القائد الشهيد أبو مهدي المهندس بالقرب من مطار بغداد الدولي".

وأوضح البيان، أن "الصورة المتداولة تعود الى تاريخ (6 / 5 / 2020) حيث تمزقت بسبب الرياح والعاصفة التي ضربت بغداد في ذلك اليوم".

وأضافت، أن "العمل يجري حالياً على استبدال الصورة التي تمزقت بصورة أخرى، علما ان هذه الصورة كانت بمبادرة من متطوعين ومحبين".