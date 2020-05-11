القضاء يفاتح البرلمان برفع الحصانة عن عدد من النواب

افاد مصدر مطلع، الاثنين، بأن مجلس القضاء الاعلى فاتح مجلس النواب برفع الحصانة عن عدد من اعضاء المجلس.

وقال المصدر إن "مجلس القضاء الأعلى فاتح مجلس النواب برفع الحصانة عن عدد من النواب لتحقيق بتهم فساد وقضايا نشر وأخرى"، مشيراً الى أنه "بانتظار قرار مجلس النواب لرفع الحصانة لإكمال التحقيقات".

وبحسب المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، فإن "النواب هم قاسم الفهداوي/ المادة 340، مثنى السامرائي/المادة 340، كاظم الصيادي/المادة 433 و226، عبد الله عبد الحميد ذياب/المادة 459، صادق السلطاني/ المادة 340 و341 و238، هريم كمال/ المادة 307، فائق الشيخ/المادة 433 و434 و5/372".

وتابع المصدر أن "قائمة النواب تشمل ايضا عالية نصيف/ المادة 433 و202 و1/182، محمد اقبال/المادة 340، عطوان العطواني/المادة 331، كاظم فنجان الحمامي/المادة 340، احمد عبد الله الجبوري/المادة 331، علي الصجري/المادة 459، ندى شاكر جودت/المادة 433، طلال الزوبعي/المادة 433 و308، مناهل جليل علي/ المادة 243، بشار الكيكي/ المادة 340 و 315 و 331، فلاح حسن زيدان/ المادة 340".