دهوك تقرر الغاء حظر التجوال بين اقضية ونواحي المحافظة

اعلنت الحكومة المحلية في دهوك، الاثنين، الغاء حظر التحوال بين اقضية ونواحي المحافظة، وتسهيل اجراءات فتح مواقع العمل للقطاع الخاص وحافلات نقل الركاب.

وقال نائب محافظ دهوك ماجد صالح في مؤتمر صحفي "تقرر الغاء حظر التحوال بين اقضية ونواحي المحافظة".

وتابع، "تقرر ايصا تسهيل الاجراءات بما يتعلق بفتح مواقع العمل للقطاع الخاص وحافلات نقل الركاب وفق اجراءات صحية محددة".

واشار الى ان "سوق دهوك الرئيسي وباقي الاسواق والمحلات التحارية ستغلق من الساعة ١١ ليلا الى ٤ فجرا باستثناء المخابز، بينما ستبقى النوادي الليلية ومحال المساج والمسابح مغلقة حتى اشعارا اخر".