وزير الصحة يبدي مخاوفة من تجمعات اسواق البصرة وتسببها بانتشار كورونا

ابدى وزير الصحة حسن التميمي، الاحد، قلقه من التجمعات ببعض اسواق محافظة البصرة، مبينا ان تلك التجمعات تثير قلنا من نقل العدوى وانتشار الفيروس.

وقال التميمي في حديث صحفي ان “صحة البصرة وخلية الازمة بالمحافظة بذلوا جهودا جبارة في محاربة واحتواء فيروس كورونا وخاصة خلال حملات المسح الميداني الاخيرة”.

واضاف ان “معلومات وصلت للوزارة وموثقة عن اعادة التجمعات في بعض اسواق محافظة البصرة وبكثافة خاصة منها مايعرف بسوق الجمعة”.

واوضح ان “تلك التجمعات تثير القلق والمخاوف من انتشار وباء كورونا ونقل العدوى خلال التجمعات مما يستدعي الحذر واخذ القوات الامنية دورهم ومنع تلك التجمعات”.

وافاد ان “الجهود التي بذلت في البصرة يجب ان لاتذهب سدى والحفاظ عليها والمكتسبات التي حققت لاحتواء الفيروس”.