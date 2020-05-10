قناصة الاستخبارات العسكرية تقتل اثنين من الارهابيين في ديالى

اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، الاحد، عن تمكن قناصتها من قتل اثنين من الارهابيين في محافظة ديالى.

وذكرت المديرية في بيان ان “عملية نوعية نفذت عبر كمين محكم ومعلومات استخبارية دقيقة، حيث تمكنت مفارز القناصة في فوج الاستخبارات والاستطلاع بالفرقة الخامسة وبعد مشاهدتهم مجموعة ارهابية من قتل اثنين منهم”.

واضافت ان “العملية نفذت في قاطع نارين بمنطقة عين ليلة التابعة لناحية العظيم شمال شرق محافظة ديالى”.