مدير المرور العام: موظفو المصارف والمالية مشمولون بالاستثناء من الفردي والزوجي

أكد مدير المرور العام زهير الخفاجي، الأحد، أن موظفي وزارة المالية المصارف مشمولون بالاستثناء من الفردي والزوجي لحركة العجلات، مشددا على ان الاجراءات المتبعة هي لسلامة المواطنين وليس لإيقاف عجلة الحياة اليومية.

وقال الخفاجي في حديث صحفي، ان "هناك تأكيد على جميع السيطرات بأن موظفي المصارف ووزارة المالية مستثنون من إجراءات الفردي والزوجي خلال فترات الدوام الرسمي، اما خارج هذه الاوقات المحددة للعمل فانهم مشمولين بالاجراءات المفروضة من قبل مجلس السلامة الوطني"، مبينا إن "هناك ربما تحصل بعض التصرفات الفردية، لكنها بالضرورة لا تعبر عن الموقف الرسمي".

وأضاف الخفاجي، أن "جميع الإجراءات المتبعة هي لضمان سلامة المواطنين لكنها ليست لتعطيل عمل الموظفين في وزارة المالية والمصارف لأنه من الواجب أن تستمر عجلة الحياة بالتحرك ولا يجب إيقافها".