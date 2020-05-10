صحة كربلاء تؤكد عدم تسجيل اصابة بفيروس كورونا اليوم

اعلنت دائرة صحة كربلاء، عدم تسجيل اصابة بفيروس كورونا، اليوم الاحد، مشيرة الى ان حالة الشفاء المعلن عنها في البيان الوزاري اليوم، هي ذاتها التي اعلنت عنها الدائرة امس.

وقالت الدائرة في بيان "لم يتم تسجيل أية حالة إصابة بفايروس كورونا في كربلاء لهذا اليوم"، مشيرة الى ان "الجهات الصحية المُختصة في الدائرة، أرسلت ( 150 ) نموذجا للفحص المختبري( pcr )، لتوكيد حالة الإصابة من عدمها، حيث وردت نتائجها سليمة، وتخلو من الإصابة بهذا الفيروس".

وتابعت، "أما حالة الشفاء المعلن عنها في البيان الوزاري لهذا اليوم، هي ذاتها التي ذكرت في بياننا الصحفي لمساء يوم أمس"،

داعية الى "ضرورة التقيد بتوصيات خليتي الأزمة المركزية والمحلية، بضمنها الإلتزام بحظر التجوال، وتجنب التجمعات، وتطبيق الإرشادات التوعوية والتثقيفية، وأهمها الإهتمام بالنظافة الشخصية والعامة، ومراجعة أقرب مؤسسة صحية عند الشعور بأعراض المرض".