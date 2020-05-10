الكرد يقدمون مرشحي وزارتي الخارجية والعدل للكاظمي

اعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني، الاحد، عن تقديم الكرد مرشحين الى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لحقيبتي الخارجية والعدل وترك الخيار له لاختيار الانسب للوزارتين.

وقال النائب عن الحزب الديمقراطي شيرزاد سعيد في حديث صحفي ان “الاكراد رشحوا عدة شخصيات لمنصبي وزارة الخارجية ووزارة العدل “.

واضاف انه “تم تقديم عدة اسماء لكل حقيبة وزارية وترك الخيار لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لاختيار منهم شخصيتين للوزارتين اللتين جرى الاتفاق على انها من حصة الكرد”.

واوضح ان “الكاظمي تعهد بحسم الامر سريعا لجميع الوزارات الشاغرة”