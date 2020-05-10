الحشد الشعبي يطيح بثلاث قيادات “داعشية” في كركوك

أعلن قائد قاطع الشمال للحشد الشعبي يلماز شهاب النجار، الاحد، عن القاء القبض على ثلاثة من قادة بتنظيم “ داعش” الاجرامي في كركوك.

وقال النجار في بيان ، انه “بناء على معلومات استخبارية دقيقة القت قوة من الحشد الشعبي على ثلاثة من قادة داعش ضمن قاطع عمليات كركوك”.

وبدأت قوات الحشد الشعبي في الآونة الأخيرة تكثيف عملياتها الأمنية في كركوك لتعقب ما يعرف بـ”الخلايا النائمة” لداعش لتعزيز وتأمين المدن المحررة وسلامة المدنيين في المحافظة.