الأخبار

الحشد الشعبي يطيح بثلاث قيادات “داعشية” في كركوك


أعلن قائد قاطع الشمال للحشد الشعبي يلماز شهاب النجار، الاحد، عن القاء القبض على ثلاثة من قادة بتنظيم “ داعش” الاجرامي في كركوك.

وقال النجار في بيان ، انه “بناء على معلومات استخبارية دقيقة القت قوة من الحشد الشعبي على ثلاثة من قادة داعش ضمن قاطع عمليات كركوك”.

وبدأت قوات الحشد الشعبي في الآونة الأخيرة تكثيف عملياتها الأمنية في كركوك لتعقب ما يعرف بـ”الخلايا النائمة” لداعش لتعزيز وتأمين المدن المحررة وسلامة المدنيين في المحافظة. 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
وزير الصحة يبدي مخاوفة من تجمعات اسواق البصرة وتسببها بانتشار كورونا
داخلية كردستان تمدد الحظر بين المحافظات
شركة نفط البصرة تعلن تعرض ملاكات حقل الفيحاء الى اطلاق نار مباشر
قناصة الاستخبارات العسكرية تقتل اثنين من الارهابيين في ديالى
"داعش" الارهابي يختطف مزارعين بديالى وتعرض نقطة عسكرية الى هجوم بالمحافظة
مدير المرور العام: موظفو المصارف والمالية مشمولون بالاستثناء من الفردي والزوجي
أمانة مسجد الكوفة تعلن عدم إقامة مراسم عزاء جرح الامام علي
استشهاد مدني بانفجار عبوة قرب سوق شعبية جنوبي بغداد
الحشد الشعبي يعلن احباط محاولة تسلل لـ"داعش" الارهابي في جرف النصر
صحة كربلاء تُعلن شفاء حالتين مُصابتين بكُورونا
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1298.7
الجنيه المصري 76.45
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 316.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
محمد عباس : يثير قلقي هذا الاطراء على مصطفى الكاظمي فكيف ترضى امريكا على شخص ما لم تكن تعرفه جيدا ...
الموضوع :
بومبيو يهاتف الكاظمي: واشنطن ستمضي باعفاء العراق من استيراد الطاقة الايرانية 120 يوما
محمد عباس : يثير قلقي هذا الاطراء على مصطفى الكاظمي فكيف ترضى بريطانيا على شخص ما لم تكن تعرفه جيدا ...
الموضوع :
بريطانيا: نتطلع للعمل مع حكومة مصطفى الكاظمي
محمد عباس : يثير قلقي هذا الاطراء على مصطفى الكاظمي فكيف ترضى امريكا على شخص ما لم تكن تعرفه جيدا ...
الموضوع :
المبعوث الأميركي السابق للتحالف الدولي ضد "داعش : أتمنى لصديقي مصطفى الكاظمي التوفيق في دوره الجديد كرئيس وزراء العراق"
salwa : اللهم احفظنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض عليك ...
الموضوع :
ندوة لجمعية منتدى النشر في النجف الأشرف بعنوان الابعاد السايكلوجية في كتابات السيد محمد تقي الحكيم "قده" )
Elias Daher : شكرا لكم ...
الموضوع :
رسالة من صيدنايا إلى غبطة البطريرك الراعي.
زيدمغير : إعدام المجرمين المحكومين في السجون هو ضربة لداعش المدعوم صهيونيا وعربيا . متى يوقع رئيس الجمهورية قرارات ...
الموضوع :
اهداف ومدلولات الهجمات الارهابية على صلاح الدين
Nagham alnaser : احسنت على هذا المقال الي يصعد معنوياتنا من كثرة الاشاعات ...
الموضوع :
هل توجد معطيات ميدانية لانهيار الدولة العراقية بحجة عدم تمرير المُكلَّف؟!  
مرتضى : هية ماخلصت الموجة الاولى بعد .. الله اليستر على بلاد المسلمين كافة.. اللهم انت ملجأنا الوحيد من ...
الموضوع :
الصحة العالمية تحذر من موجة ثانية "لا مفر منها" لجائحة كورونا
مرتضى : ان شاء الله يبيعولنا مسلة حامورابي وبوابة النصر وكل الاثار العراقية المهربة.. اللهم افقرهم واغننا ...
الموضوع :
بسبب كورونا فرنسا تبيع "أثاثها العريق" لدعم المستشفيات بالمواد الطبية
مرتضى : والنعم منهم ومن كل شريف يساهم في بناء وطنه.. اذا تكاتف العراقيين فسيتخطون كل الصعاب ويتقدمون في ...
الموضوع :
رجال أعمال عراقيون مقيمون بالصين يتبرعون لبلدهم بـ 30 طنا من المساعدات الطبية
فيسبوك