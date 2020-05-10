مقتل ابرز قادة “داعش” الارهابي في حوض الوقف بديالى

اعلن القيادي في الحشد الشعبي صادق الحسيني، الاحد، عن مقتل ابرز قادة داعش الارهابي في حوض الوقف شمال شرق ديالى.

وقال الحسيني في حديث صحفي ان” جهود استخبارية مشتركة قادت الى قتل اميرما يسمى بحوض الوقف(25كم شمال شرق بعقوبة) والذي يمثل ابرز قادة التنظيم الارهابي في ديالى”.

واضاف الحسيني،ان” العملية نوعية وجرت وفق معلومات اسخبارية دقيقة”، مؤكدا أن “مقتل امير الوقف ضربة اخرى لداعش الارهابي في ديالى”.

وكان الحشد الشعبي والتشكيلات الامنية نجحت خلال الاشهر الماضية من الاطاحة بالعديد من قادة تنظيم داعش الارهابي في مناطق متفرقة من ديالى.