الحشد الشعبي: داعش يتلقى دعما خارجيا لصنع عبوات كبيرة

أكد القيادي في الحشد الشعبي صادق الحسيني، الاحد، وجود تمويل خارجي لعصابات داعش الإرهابية في ملف العبوات الناسفة.

وقال الحسيني في حديث صحفي، ان “ الحشد الشعبي ضبط مؤخرا العديد من مضافات داعش الارهابية في مناطق متفرقة من ديالى خلال عملياتها النوعية “، لافتا الى أن “بعض المضافات احتوت عبوات ناسفة باحجام تصل بعضها الى 30 كغم من المتفجرات بالاضافة الى عبوات باوزان اخرى تستخدم لاستهداف الاشخاص والمركبات”.

وأضاف، ان “العبوات ليس صنع محلي من خلال الفحص والمشاهدة الاولية ما يدلل بان هناك دعم خارجي لداعش لصناعة تلك العبوات التي يزيد عددها عن 30 عبوة”، مؤكدا بان “حصول داعش على تمويل خارجي مؤكد والعبوات هي شاهد اخر”.

وكان الحشد الشعبي نفذ سلسلة عمليات عسكرية واسعة في مناطق متفرقة من ديالى خلال الاسابيع الماضية ضبط خلالها عبوات ومتفجرات مختلفة.