إنقاذ ثلاثة أطفال من حادث حريق شمالي النجف

أعلن مديرية الدفاع المدني في النجف، الخميس، عن إنقاذ ثلاثة أطفال من حادث حريق ي حي الجمعية شمالي المحافظة.

وقالت المديرية ي بيان إن "رجال الاطاء وصلوا بوقت قياسي الى موقع حادث حريق حي الجمعية مقابل شقق السلام في النجف، وتم إنقاذ ثلاثة أطفال".

وأضافت، أن "فرقة إطفاء مركز دفاع مدني اليرموك باشرت بإنقاذهم وإنعاش الاطفال بأجهزة التنفس والإسعافات الأولية لهم لحين وصولهم إلى مستشفى الصدر"، مشيرة الى أن "الأطفال يتمتعون الآن بصحة جيدة وباشراف مدير دفاع مدني النجف".