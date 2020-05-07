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مكتب الكاظمي: ما جرى اليوم فقط مراسم استلام وتسليم بين الحكومتين السابقة والجديدة


نفي المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الخميس، عقد الحكومة الجديدة اجتماعها الأول، مؤكداً أن ماجرى هو فقط مراسم استلام وتسليم بين الحكومتين السابقة والجديدة.

وقال المكتب في بيان  إن "البيان المتداول عن عقد الحكومة الجديدة اجتماعها الأول غير صحيح".

وأضاف أن "ما جرى اليوم هو فقط مراسم استلام وتسليم بين الحكومتين السابقة والجديدة".

وكان الاعلام الحكومي افاد، في قت سابق من اليوم، بعقد الحكومة الجديدة برئاسة مصطفى الكاظمي، اولى جلساتها واتخذت قرارات عدة.

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