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صحة كربلاء: حالة الشفاء التي أُعلن عنها اليوم هي نفسها كانت في بيان الأمس


أعلنت دائرة صحة كربلاء، عد تسجيل أية إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم الخميس، مشيرة إلى أن حالة الشفاء التي أعلنت عنها الوزارة اليوم هي نفسها كانت في بيان الدائرة أمس.

وقالت الائرة في بيان إن "المحافظة لم تُسَجل، اليوم، أية حالة إصابة ب‍فيروس كورونا المُستجد، علماً بأن الجهات الصحية المُختصة في الدائرة أرسلت ( 281 ) عينة للفحص المختبري ( pcr )، وفحص سريع ( rapid test )، لتوكيد حالة الإصابة من عدمها، حيث وردت نتائجها سليمة، وتخلو من الإصابة بهذا الفيروس".

وأضافت، "اما حالة الشفاء المعلن عنها في البيان الوزاري لهذا اليوم ، هي ذاتها التي جاءت في بياننا الصحفي ليوم أمس الأربعاء"، مجددة ، دعوتها لجميع المواطنين إلى "ضرورة التقيد بتوصيات خليتي الأزمة المركزية والمحلية، بضمنها الإلتزام بحظر التجوال والإرشادات التوعوية والتثقيفية لضمان سلامتكم من الإصابة بالفيروس الوبائي".

يشار الى أن وزارة الصحة أعلنت، اليوم الخميس، عن الموقف الوبائي اليومي للإصابات ب‍فيروس كورونا المستجد في العراق، مشيرة إلى تسجيل 63 إصابة جديدة بالفيروس، وشفاء ٢٤ حالة واحدة منها في كربلاء.

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