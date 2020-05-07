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تربية الاقليم: لا دخول شامل للصفوف المنتهية لمرحلة الاعدادية


اعلنت وزارة التربية في حكومة اقليم كردستان، الخميس، انه لن يكون الدخول شاملا في الامتحانات النهائية للصفوف المنتهية للمرحلة الاعدادية للعام الدراسي الحالي.

وذكرت الوزارة في بيان ، انه"لن يكون هناك دخول عام للمرحلة 12 هذا العام"، مبينة ان"اجتماع مجلس وزارة التربية المنعقد يوم امس، صدر عنه جملة قرارات بالاجماع، منها ان امتحانات الفصل الثاني لصفوف الاول الاساسي لغاية الحادي عشر الاعدادي والمعاهد وجميع المراحل غير المنتهية المهنية والدراسة الاسلامية للسنة الدراسية الحالية تبدأ يوم الاثنين الاول من حزيران وفقا لجدول خاص يتم تنظيمه من قبل المراكز الدراسية ودراستها حتى 25 شباط و50% سيكون تحريريا و50% اختياريا".

واشار البيان الى، انه"بسبب ان الاوضاع مستقرة لاجراء الامتحانات للمرحلة 12 اعدادي لن يكون هناك دخول عام".

وبشأن احتساب درجات امتحانات الفصل الثاني في الصفوف من الاول الاساسي لغاية الحادي عشر الاعدادي والمعاهد والدراسات المهنية والاسلامية اوضحت الوزارة،  سيكون ٢٠٪ من تقييم الدرجة من قبل استاذ المادة و٨٠٪عن طريق الامتحانات التي ستكون ٥٠٪ منها اختياريا و٥٠٪ تحريريا معا الاخذ بعين الاعتبار تقييمات الحلقة الاولى التي تكون بنسبة ٢٥٪ لاي تقييم وفقا لنظام المدارس الاساسية

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