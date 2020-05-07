الخارجية: سفارتنا لدى واشنطن ستُسيِّر رحلة لنقل العراقيّين العالقين في أمريكا

اعلنت وزارة الخارجية، الخميس، ان السفارة العراقية في واشنطن ستُسيِّر رحلة استثنائيّة لنقل العراقيّين العالقين في أمريكا.

وقال المتحدث باسم الوزارة احمد الصحاف في بيان ان "سفارتنا لدى واشنطن ستُسيِّر رحلة استثنائيّة في التاسع من ايار الحالي، لنقل العراقيّين العالقين في أمريكا الراغبين في العودة إلى البلاد".

ودعا الصحاف "المُواطِنين العراقيين للدُخُول إلى موقع الخطوط الجوية القطريّة لغرض الحجز في موعد أقصاه صباح يوم الجمعة".