الأخبار

الكاظمي وعبد المهدي يبحثان عدداً من الملفات


بحث رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مع رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي، اليوم الخميس، عدداً من الملفات.

وبحسب وكالة الانباء العراقية إن "الكاظمي زار عبد المهدي وبحث الجانبان عدداً من الملفات من بينها الانتقال السلمي والسلس للسلطة واستمرار التعاون والاستفادة من الخبرات ”.

واضافت، أن "الجانبين بحثا ايضا الملفات المنجزة والاخرى في طور الانجاز ضمن البرنامج الحكومي السابق واستمرار التعاون لما فيه مصلحة الشعب وترسيخ عمل مؤسسات الدولة وتعزيز التجربة الديمقراطية".

واعرب عبد المهدي، بحسب الوكالة، "عن تمنياته للكاظمي وكابينته الوزارية بالنجاح مهنئا بنيل حكومته ثقة مجلس النواب".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الكاظمي وعبد المهدي يبحثان عدداً من الملفات
ظريف يهنئ الكاظمي: إيران مع الشعب العراقي واختياره لمن يدير شؤونه
المرور تنفي وجود حالات تلاعب واختلاس في دائرتها بصلاح الدين
لليوم الثاني على التوالي.. لا إصابات جديدة بكورونا في النجف
كربلاء تسجل إصابة بفايروس كورونا لوافد من الهند
النزاهة تضبط حالات تلاعب واختلاس للمال العام في مرور صلاح الدين
نائب يعلق على رواتب المتقاعدين: لو كانت منحة لكردستان لما تاخر صرفها
وزير الصناعة في اول تصريح له: سيكون شعارنا الأول صنع في العراق
بريطانيا: نتطلع للعمل مع حكومة مصطفى الكاظمي
السفير الايراني في بغداد يعلق على تشكيل حكومة الكاظمي
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1282.05
الجنيه المصري 75.59
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 316.46
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.76
التعليقات
محمد عباس : يثير قلقي هذا الاطراء على مصطفى الكاظمي فكيف ترضى امريكا على شخص ما لم تكن تعرفه جيدا ...
الموضوع :
بومبيو يهاتف الكاظمي: واشنطن ستمضي باعفاء العراق من استيراد الطاقة الايرانية 120 يوما
محمد عباس : يثير قلقي هذا الاطراء على مصطفى الكاظمي فكيف ترضى بريطانيا على شخص ما لم تكن تعرفه جيدا ...
الموضوع :
بريطانيا: نتطلع للعمل مع حكومة مصطفى الكاظمي
محمد عباس : يثير قلقي هذا الاطراء على مصطفى الكاظمي فكيف ترضى امريكا على شخص ما لم تكن تعرفه جيدا ...
الموضوع :
المبعوث الأميركي السابق للتحالف الدولي ضد "داعش : أتمنى لصديقي مصطفى الكاظمي التوفيق في دوره الجديد كرئيس وزراء العراق"
salwa : اللهم احفظنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض عليك ...
الموضوع :
ندوة لجمعية منتدى النشر في النجف الأشرف بعنوان الابعاد السايكلوجية في كتابات السيد محمد تقي الحكيم "قده" )
Elias Daher : شكرا لكم ...
الموضوع :
رسالة من صيدنايا إلى غبطة البطريرك الراعي.
زيدمغير : إعدام المجرمين المحكومين في السجون هو ضربة لداعش المدعوم صهيونيا وعربيا . متى يوقع رئيس الجمهورية قرارات ...
الموضوع :
اهداف ومدلولات الهجمات الارهابية على صلاح الدين
Nagham alnaser : احسنت على هذا المقال الي يصعد معنوياتنا من كثرة الاشاعات ...
الموضوع :
هل توجد معطيات ميدانية لانهيار الدولة العراقية بحجة عدم تمرير المُكلَّف؟!  
مرتضى : هية ماخلصت الموجة الاولى بعد .. الله اليستر على بلاد المسلمين كافة.. اللهم انت ملجأنا الوحيد من ...
الموضوع :
الصحة العالمية تحذر من موجة ثانية "لا مفر منها" لجائحة كورونا
مرتضى : ان شاء الله يبيعولنا مسلة حامورابي وبوابة النصر وكل الاثار العراقية المهربة.. اللهم افقرهم واغننا ...
الموضوع :
بسبب كورونا فرنسا تبيع "أثاثها العريق" لدعم المستشفيات بالمواد الطبية
مرتضى : والنعم منهم ومن كل شريف يساهم في بناء وطنه.. اذا تكاتف العراقيين فسيتخطون كل الصعاب ويتقدمون في ...
الموضوع :
رجال أعمال عراقيون مقيمون بالصين يتبرعون لبلدهم بـ 30 طنا من المساعدات الطبية
فيسبوك