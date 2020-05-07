لليوم الثاني على التوالي.. لا إصابات جديدة بكورونا في النجف

أعلنت دائرة صحة النجف، اليوم الخميس، عدم تسجيل إصابات جديدة بفايروس كورونا في المحافظة لليوم الثاني على التوالي، بعد إجراء فحوصات لـ279 حالة مشتبه بها.

وقالت الدائرة في بيان إن "مختبر الصحة العامة في النجف قام بإجراء 279 فحصاً لحالات مشتبه بها، وتبين من خلال الفحوصات عدم جود حالة موجبة حاملة للفايروس".

وأضافت، أن "الموقف التراكمي للحالات المسجلة في محافظة النجف يبقى كما يلي :- 307 حالة مؤكدة، 293 شفاء، 6 حالات وفاة".

ودعت الدائرة، "جميع المواطنين للالتزام بالتعليمات الصادرة من خلية الأزمة وتجنب التجمعات والتقيد بأساسيات النظافة الشخصية والعامة ومنها غسل اليدين بالماء والصابون باستمرار ومراجعة اقرب مؤسسة صحية عند الشعور بأعراض المرض".

وكانت دائرة صحة النجف أعلنت، أمس الأربعاء، عدم تسجيل إصابات جديدة بفايروس كورونا في المحافظة.