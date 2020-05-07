نائب يعلق على رواتب المتقاعدين: لو كانت منحة لكردستان لما تاخر صرفها

استغرب النائب منصور البعيجي، الخميس، تاخير صرف رواتب المتقاعدين لشهر نيسان، فيما اشار الى انها لو كانت منحة لكردستان لما تاخر صرفها يوم واحد.

وقال البعيجي في بيان ان "شريحة المتقاعدين هم ايقونة المجتمع العراقي خدمو البلد فترة طويلة من اعمارهم وبكافة مؤسسات الدولة لذلك من واجب الحكومة اتجاههم تقديم الرعاية الخاصة لهم لا ان يتم تاخير صرف او ستقطاع جزء من رواتبهم التقاعدية".

واضاف البعيجي ان "اغلب المتقاعدين الذين خدمو الدولة العراقية وبعد انتهاء خدمتهم ودخولهم الى السن القانوني للتقاعد خرجو يعانون امراض مزمنة وبحاجة الى علاج الامر الذي يتطلب الاسراع بصرف رواتبهم التي هي استحقاقهم الطبيعي وليست منه من اي جهة كانت"، مشددا على "ضرورة الاسراع بصرفها دون اي تاخير تثمينا لهم".

واستغرب البعيجي "تأخير صرف رواتب المتقاعدين لشهر نيسان الى الان بالرغم من التصريحات الرنانة التي اطلقتها الحكومة والجهات المعنية بان رواتب الموظفين والمتقاعدين مؤمنة طيلة العام الحالي"، لافتا الى ان "هذه الرواتب لو كانت منحة لاقليم كردستان لما تاخر صرفها يوم واحد".