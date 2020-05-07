وزير الصناعة في اول تصريح له: سيكون شعارنا الأول صنع في العراق

ادلى وزير الصناعة الجديد منهل عزيز، الخميس، في اول تصريح له، فيما تعهد بان يكون شعار الوزارة الاول "صنع في العراق".

وقال عزيز في تغريدة له على موقعه الرسمي بتويتر "بعد أن منحَني مجلس النوّاب العراقي ثقته لأكون وزيراً لـ وزارة الصناعة والمعادن، نتعهد بأن نبذل قصارى جهدنا لنعمل بروح الفريق الواحد لإعادة الصناعة العراقية الى الصدارة وتفعيل المعامل المُعطّلة وإعادة ثقة المواطن بالمنتج والصناعة الوطنية".

واضاف "سيكون شعارنا الأول صنع في العراق".

يذكر ان مجلس النواب صوت في جلسة عقدت في الساعات الاولى من اليوم على منهل عزيز محمود وزيرا للصناعة ضمن حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.