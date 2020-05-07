المبعوث الأميركي السابق للتحالف الدولي ضد "داعش : أتمنى لصديقي مصطفى الكاظمي التوفيق في دوره الجديد كرئيس وزراء العراق"

بارك المبعوث الأميركي السابق للتحالف الدولي ضد "داعش" بريت ماكغورك، رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، بعد نجاحه في نيل ثقة البرلمان العراقي وتشكيل الحكومة الانتقالية.

وقال ماكغورك في تغريدة على "تويتر"، "أتمنى لصديقي مصطفى الكاظمي التوفيق في دوره الجديد كرئيس وزراء العراق".

وأضاف انه "قائد متمرس وموحد لديه أجندة هائلة نيابة عن الشعب العراقي، يجب علينا جميعا أن نأمل بنجاحه

وصوت البرلمان في جلسته بعد منتصف ليل الأربعاء، على الكابينة الوزارية لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، حيث تم تمرير 15 وزيراً وتم تأجيل التصويت على وزارتي الخارجية والنفط.