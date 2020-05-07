عادل عبد المهدي يبارك للكاظمي نيله ثقة البرلمان

بارك رئيس الوزراء المستقيل، عادل عبدالمهدي، لخلفه مصطفى الكاظمي، نيله الثقة البرلمانية، متمنياً له التوفيق والنجاح.
وقال عبدالمهدي في رسالة مقتضبة فجر الخميس (7 أيار 2020) ما نصه:
"دولة رئيس مجلس الوزراء الاخ مصطفى الكاظمي المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ابارك لكم نيلكم ثقة ممثلي الشعب وتشكيل الحكومة العراقية الجديدة متمنين لكم كل توفيق ونجاح وإننا ندعو الجميع وأنفسنا للالتفاف حول الحكومة الجديدة لتوفير كل وسائل الدعم والمساعدة ليتسنى لها وللبلاد تجاوز الظروف الصعبة المعقدة. وفقكم الله
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عادل عبد المهدي".
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