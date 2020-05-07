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مجلس النواب يرفع جلسته بعد التصويت على حكومة الكاظمي


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مجلس النواب يرفع جلسته بعد التصويت على حكومة الكاظمي
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البرلمان يحجب الثقة عن عبدالرحمن مصطفى وزيراً للعدل
تأجيل التصويت على مرشحين وزارة الخارجية والنفط
البرلمان يمنح الثقة لمهدي رشيد وزيرا للموارد المائية وعلي حميد وزيرا للتربية
البرلمان يصوت برفض هشام صالح وزيراً للثقافة واسماعيل عبدالرضا وزيراً للزراعة
البرلمان يمنح الثقة لعدنان درجال وزيرا للرياضة ومنهل عزيز وزيرا للصناعة واركان شهاب وزيراً للاتصالات
البرلمان يصوت بالرفض على نوار نصيف جاسم وزيرا للتجارة ويمنح الثقة لناصر حسين وزيرا للنقل
البرلمان يصوت على نبيل عبدالصاحب وزيرا للتعليم وماجد مهدي وزيرا للكهرباء
البرلمان يصوت على نازلين محمد وزيرا الاسكان والاعمار و حسن محمد عباس وزيرا للصحة
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التعليقات
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