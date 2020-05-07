البرلمان يصوت بالرفض على نوار نصيف جاسم وزيرا للتجارة ويمنح الثقة لناصر حسين وزيرا للنقل

التعليقات

salwa : اللهم احفظنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض عليك ... الموضوع :

ندوة لجمعية منتدى النشر في النجف الأشرف بعنوان الابعاد السايكلوجية في كتابات السيد محمد تقي الحكيم "قده" )

Elias Daher : شكرا لكم ... الموضوع :

رسالة من صيدنايا إلى غبطة البطريرك الراعي.

زيدمغير : إعدام المجرمين المحكومين في السجون هو ضربة لداعش المدعوم صهيونيا وعربيا . متى يوقع رئيس الجمهورية قرارات ... الموضوع :

اهداف ومدلولات الهجمات الارهابية على صلاح الدين

Nagham alnaser : احسنت على هذا المقال الي يصعد معنوياتنا من كثرة الاشاعات ... الموضوع :

هل توجد معطيات ميدانية لانهيار الدولة العراقية بحجة عدم تمرير المُكلَّف؟!

مرتضى : هية ماخلصت الموجة الاولى بعد .. الله اليستر على بلاد المسلمين كافة.. اللهم انت ملجأنا الوحيد من ... الموضوع :

الصحة العالمية تحذر من موجة ثانية "لا مفر منها" لجائحة كورونا

مرتضى : ان شاء الله يبيعولنا مسلة حامورابي وبوابة النصر وكل الاثار العراقية المهربة.. اللهم افقرهم واغننا ... الموضوع :

بسبب كورونا فرنسا تبيع "أثاثها العريق" لدعم المستشفيات بالمواد الطبية

مرتضى : والنعم منهم ومن كل شريف يساهم في بناء وطنه.. اذا تكاتف العراقيين فسيتخطون كل الصعاب ويتقدمون في ... الموضوع :

رجال أعمال عراقيون مقيمون بالصين يتبرعون لبلدهم بـ 30 طنا من المساعدات الطبية

مرتضى : تحالف الكذابين لعنهم الله.. ... الموضوع :

تحالف العدوان بقيادة السعودية يعلن وقف إطلاق النار في اليمن

مرتضى : اللهم فرج عن شيعة البحرين والجزيرة العربية اللهم دمر الطغمة الفاسدة الحاكمة هناك اللهم فك اسرانا وسجنائنا ... الموضوع :

أنين شعوب جزيرة العرب!