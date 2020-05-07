كتلة السند: سندخل قاعة البرلمان للتصويت على الوزراء النزيهين ولن نشارك بالحكومة

أكد رئيس كتلة سند النيابية احمد الاسدي، الأربعاء، أن كتلته ستدخل قاعة البرلمان للتصويت على الوزراء النزيهين، فيما أكد أن الكتلة لن تشارك بالحكومة.

وقال الأسدي في مؤتمر صحفي عقده في البرلمان بحضور نواب الكتلة ، إن "الكتلة لن تشارك في الحكومة ولكنها ستدخل الى القاعة للتصويت على الوزراء الكفوئين والنزيهين".

وأضاف أن "الكابينة شكلت وفق المحاصصة"، متساءلاً :" لماذا لم يعطى التركمان اي وزارة وهم المكون الثالث؟".

وبين الأسدي، أن "الكتل السياسية أجابت في اجتماع قبل قليل مع الكاظمي بان الرئيس المكلف ليس هو السبب وإنما الكتل السياسية التي تحاصصت على الوزارات".