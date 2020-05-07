ائتلاف دولة القانون: حكومة الكاظمي غير قادرة على تمثيل مصالح العراق

أكد ائتلاف دولة القانون، الاربعاء، انسحابه من جلسة البرلمان وعدم التصويت لحكومة الكاظمي، معتبرا هذه الحكومة "غير قادرة على تمثيل مصالح العراق".

وقال الائتلاف في بيان إنه يؤكد موقفه الرافض من المشاركة في حكومة لا تمتلك كل المقومات لإنتاج حكومة متماسكة وممثلة حقيقة لمصالح العراق وقادرة على التصدي للأزمات بفريق مهنيّ كفوء.

واضاف، من هذا المنطلق قررنا الانسحاب من جلسة مجلس النواب لهذا اليوم وعدم المشاركة في التصويت على الكابينة الوزارية