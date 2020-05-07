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الكاظمي من البرلمان: هذه الحكومة حكومة حل لا حكومة ازمات


افاد مصدر برلماني، الخميس، بان رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي بدأ بقراءة المنهاج الحكومي امام اعضاء مجلس النواب.

وقال الكاظمي خلال قرءاته المنهاج الحكومي ان "هذه الحكومة هي حكومة حل لا حكومة ازمات".

واضاف "سأعمل للتحضير لاجراء انتخابات مبكرة ونزيهة"، مشيرا الى "اننا نرفض استخدام ارض العراق كساحة للاعتداءات"

وعقد مجلس النواب قبل قليل جلسته الاعتيادية برئاسة محمد الحلبوسي وحضور 258 نائبا للتصويت على حكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي.

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