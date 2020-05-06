التربية تعلن عن جدول الامتحانات التمهيدية للطلبة الخارجيين في المحافظات كافة

اعلنت وزارة التربية، اليوم الاربعاء، عن جدول الامتحانات التمهيدية للدراسة الخارجية للعام الدراسي 2019 - 2020 للمراحل الدراسية كافة (الابتدائية، المتوسطة، والاعدادية بفروعها العلمي (الاحيائي، والتطبيقي، والادبي) ، فضلاً عن الدراستين العربية والكردية .

وتوضح الوزارة ان موعد الامتحانات التمهيدية للدراسة الخارجية للعام الدراسي 2019 - 2020 للمراحل الدراسية كافة سيكون في 1/6/2020 وتنتهي يوم الاحد المصادف 14/6/202 ،

وتشير الى انه في حال مصادفة عطلة رسمية خلال ايام الامتحانات فينقل امتحان ذلك اليوم الى اليوم الذي يليه وبنفس الجدول اعلاه ، على ان يبدأ الامتحان في الساعة الواحدة ظهراً حسب التوقيت المحلي لمدينة بغداد .