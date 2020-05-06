النائب فالح الخزعلي : المرشح لوزارة العدل لم يكن مؤمناً بوحدة العراق

اكد عضو مجلس النواب فالح الخزعلي، الاربعاء، أن عبد الرحمن مصطفى المرشح لوزارة العدل في حكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي لم يكن مؤمناً بوحدة العراق، مشيراً الى أن بعض المرشحين عليهم مؤشرات وتم نشر وثائق ضدهم.

وقال الخزعلي في حديث صحفي، إن "ما مثبت على حكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي ان بعض الوزراء عليهم ملفات فساد، والبعض منهم لم يؤمنوا بوحدة العراق ومنهم مرشح وزارة العدل"، مبينا أن "الامر الاخر يرتبط بتمثيل ابناء الوسط والجنوب وخاصة محافظة البصرة التي تمثل خزانة العراق فهو لم يكن حاضراً بالكابينة الحكومية".

واضاف الخزعلي "انني وبصفتي نائب عن محافظة البصرة فلن اشارك بالتصويت على الكابينة الوزارية"، داعيا نواب الوسط والجنوب وخاصة البصرة الى "عدم التصويت على الكابينة الحكومية للكاظمي بغية اعطاء رسالة بانهم يمثلون جماهيرهم ومن الضروري ان يكون هنالك تمثيل لتلك المحافظات في الحكومة".

ولفت الى ان "بعض المرشحين عليهم مؤشرات وتم نشر وثائق ضدهم كمرشحي وزارتي الاتصالات والعمل، كما ان هنالك شبهات معروضة امام القضاء وينبغي ان يكون الاختيار للمرشحين بحرية وبنفس الوقت بمسؤولية"،

مشددا على ان "ما حصل هو دليل على عدم وجود حرية لدى المكلف في الاختيار لاسماء المرشحين وهنالك ضغوط عليه لتمرير بعض الشخصيات وهي رسالة عدم اطمئنان للكفاءات العراقية المستقلة".