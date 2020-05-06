“اسود الصحراء” تفترس طرق امداد “داعش” بين ثلاث محافظات

كشفت قيادة العمليات المشتركة، الاربعاء، عن نتائج العمليات العسكرية الجارية لملاحقة فلول داعش الاجرامي، مبينة ان عمليات اسود الصحراء نجحت في قطع الامداد بين محافظات صلاح الدين والانبار والموصل.

وقال المتحدث باسم القيادة اللواء تحسين الخفاجي في تصريح صحفي إن “العمليات الارهابية لتنظيم داعش ازدادت في الاونة الاخيرة لسبب مهم وهو تمكن القوات الامنية من الوصول الى مواقع انطلاقها وتجفيف منابع الارهاب”.

وأضاف الخفاجي، ان “الهجمات الارهابية هي غير مؤثرة على الوضع الامني بشكل عام كون القوات الامنية مستعدة لمواجهة ودحر التنظيم الارهابي بشكل ممتاز”.

وتابع ان “العمليات في اسود الصحراء الاخيرة تمكنت من الحصول على معلومات في غاية الدقة عن التنظيم الارهابي فضلا عن قطع امداد العناصر الاجرامية في محافظات صلاح الدين والانبار والموصل”، مبينا ان ” المعركة الحالية هي استخبارية والقوات الامنية تتعامل مع جميع الخلايا النائمة الارهابية لقضاء عليها بشكل نهائي”.