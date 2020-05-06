الحشد الشعبي ينفذ عملية أمنية واسعة في جزيرة غرب سامراء

نفذت قيادة قاطع عمليات سامراء للحشد الشعبي، الأربعاء، عملية دهم وتفتيش واسعة النطاق بمنطقة البغدادي في جزيرة غرب سامراء ضمن قاطع المسؤولية .

وقال اعلام الحشد، في بيان إن “قوة عسكرية بامرة آمر اللواء ٣١٤ بالحشد الشعبي والحركات والإستخبارات والهندسة وفوج الطوارئ والقوة المرافقة له نفذوا عملية الدهم والتفتيش بمنطقة البغدادي في جزيرة غرب سامراء لتأمين الأماكن والهياكل الخالية من المواطنين لعدم استغلالها من قبل العصابات الإرهابية.”

وكانت قيادة قاطع عمليات سامراء للحشد الشعبي تمكنت في وقت سابق من اليوم الأربعاء، من إحباط عملية تسلل لعناصر من تنظيم داعش الارهابي في منطقة تل طوگان.