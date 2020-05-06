الأخبار

عندما يتصارع الحرامية ..... جمال الكربولي مهاجما الحلبوسي: يتنازل عن الوزارات كأنها ملك لابيه


هاجم رئيس كتلة الحل، جمال الكربولي، الأربعاء، رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، متهمه بالتنازل عن “وزارات المكون”.

وقال الكربولي، في تغريدة على “تويتر” إن “من نكد الدنيا أن يتحكم الهواة بمصير السنة، فيتنازل احدهم عن وزارات المكون لاحد ( اللواعيب) وكأنها ملك لأبيه”.

وأضاف، :”وبدلاً من الاعتراف بفشله امام المفاوض الشيعي والكردي راح يبرر أن فلاناً فوق الانتماء الطائفي”، لافتا بالقول :”اذا لماذا لم يفعلها مفاوضو الكتل الأخرى”.

وكان رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، غرد في وقت سابق من اليوم بأن “الجنرال عدنان درجال خارج كل الحسابات الطائفية”. على خلفية ترشيحه لمنصب وزير الشباب والرياضة.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
النائب فالح الخزعلي : المرشح لوزارة العدل لم يكن مؤمناً بوحدة العراق
الاستخبارات العسكرية تعلن اعتقال قيادي بـ"داعش"الارهابي في الموصل
“اسود الصحراء” تفترس طرق امداد “داعش” بين ثلاث محافظات
الحشد الشعبي ينفذ عملية أمنية واسعة في جزيرة غرب سامراء
عندما يتصارع الحرامية ..... جمال الكربولي مهاجما الحلبوسي: يتنازل عن الوزارات كأنها ملك لابيه
كتلة المستقبل الكردية: تشكيلة الكاظمي ستكرر اخطاء سابقاتها ولن نصوت لها
حجر 180 طالب عراقي عائد من روسيا واسبانيا لتأكيد سلامتهم من كورونا
نائب: خضوع الكاظمي للحلبوسي وأمريكا سيسقط حكومته داخل البرلمان
صحة صلاح الدين تعلن شفاء مصابين اثنين من كورونا
صحيفة فرنسية : نحو 3 آلاف ارهابي من داعش ما زالوا ينشطون شمال شرق العراق
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1282.05
الجنيه المصري 75.82
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 327.87
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.33
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.77
التعليقات
salwa : اللهم احفظنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض عليك ...
الموضوع :
ندوة لجمعية منتدى النشر في النجف الأشرف بعنوان الابعاد السايكلوجية في كتابات السيد محمد تقي الحكيم "قده" )
Elias Daher : شكرا لكم ...
الموضوع :
رسالة من صيدنايا إلى غبطة البطريرك الراعي.
زيدمغير : إعدام المجرمين المحكومين في السجون هو ضربة لداعش المدعوم صهيونيا وعربيا . متى يوقع رئيس الجمهورية قرارات ...
الموضوع :
اهداف ومدلولات الهجمات الارهابية على صلاح الدين
Nagham alnaser : احسنت على هذا المقال الي يصعد معنوياتنا من كثرة الاشاعات ...
الموضوع :
هل توجد معطيات ميدانية لانهيار الدولة العراقية بحجة عدم تمرير المُكلَّف؟!  
مرتضى : هية ماخلصت الموجة الاولى بعد .. الله اليستر على بلاد المسلمين كافة.. اللهم انت ملجأنا الوحيد من ...
الموضوع :
الصحة العالمية تحذر من موجة ثانية "لا مفر منها" لجائحة كورونا
مرتضى : ان شاء الله يبيعولنا مسلة حامورابي وبوابة النصر وكل الاثار العراقية المهربة.. اللهم افقرهم واغننا ...
الموضوع :
بسبب كورونا فرنسا تبيع "أثاثها العريق" لدعم المستشفيات بالمواد الطبية
مرتضى : والنعم منهم ومن كل شريف يساهم في بناء وطنه.. اذا تكاتف العراقيين فسيتخطون كل الصعاب ويتقدمون في ...
الموضوع :
رجال أعمال عراقيون مقيمون بالصين يتبرعون لبلدهم بـ 30 طنا من المساعدات الطبية
مرتضى : تحالف الكذابين لعنهم الله.. ...
الموضوع :
تحالف العدوان بقيادة السعودية يعلن وقف إطلاق النار في اليمن
مرتضى : اللهم فرج عن شيعة البحرين والجزيرة العربية اللهم دمر الطغمة الفاسدة الحاكمة هناك اللهم فك اسرانا وسجنائنا ...
الموضوع :
أنين شعوب جزيرة العرب!  
مرتضى : متى ما سلم الاقليم نفط كركوك كاملا بيد الحكومة المركزية ..صار له الحق في صرف رواتب موظفيه ...
الموضوع :
الاقليم يرسل ‘فاتورة صادمة’ الى بغداد: ادفعوا هذه المبالغ!
فيسبوك