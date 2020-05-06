عندما يتصارع الحرامية ..... جمال الكربولي مهاجما الحلبوسي: يتنازل عن الوزارات كأنها ملك لابيه

هاجم رئيس كتلة الحل، جمال الكربولي، الأربعاء، رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، متهمه بالتنازل عن “وزارات المكون”.

وقال الكربولي، في تغريدة على “تويتر” إن “من نكد الدنيا أن يتحكم الهواة بمصير السنة، فيتنازل احدهم عن وزارات المكون لاحد ( اللواعيب) وكأنها ملك لأبيه”.

وأضاف، :”وبدلاً من الاعتراف بفشله امام المفاوض الشيعي والكردي راح يبرر أن فلاناً فوق الانتماء الطائفي”، لافتا بالقول :”اذا لماذا لم يفعلها مفاوضو الكتل الأخرى”.

وكان رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، غرد في وقت سابق من اليوم بأن “الجنرال عدنان درجال خارج كل الحسابات الطائفية”. على خلفية ترشيحه لمنصب وزير الشباب والرياضة.