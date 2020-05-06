كتلة المستقبل الكردية: تشكيلة الكاظمي ستكرر اخطاء سابقاتها ولن نصوت لها

اعلن عضو مجلس النواب عن كتلة المستقبل، سركوت شمس الدين، الأربعاء، أن الكتلة ترفض التصويت على التشكيلة الحكومية لرئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، عازيا ذلك الى تكرر اخطاء سابقاتها.

وقال شمس الدين، في بيان إن “الاحزاب الشيعية والسنية والكردية تصاعدت خلافاتها خلال الايام القليلة الماضية، وبعضها اعلن رفضه التام للتصويت على تشكيلة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي”، مبيناً ان “رفضها يأتي بسبب ابعادها عن التشكيلة الحكومية او تقليل حصصها فيها مما ادى الى اتخاذها هذا الموقف”.

وتابع شمس الدين “اننا لم نر تلك الكتل قد تصارعت البرنامج الحكومي وكيفية تطبيقه خلال المرحلة المقبلة او وضع رؤية للازمة المالية التي تعصف بالعراق او استقرار الامن وحصر السلاح بيد الدولة”.

وأكد ان “الكتلة بعد كل هذا اعلنت انها لن تصوت على التشكيلة الحكومية التي من المؤمل ان تقدم اليوم، لانها ستكرر اخطاء نظيراتها من الحكومات السابقة في مجاملة الاحزاب والكتل السياسية وجعلها تفعل مايحلو لها دون الاكتراث لاية قرارات قد تتخذها اية شخصية مهما كان موقعها في الدولة”.