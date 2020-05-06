حجر 180 طالب عراقي عائد من روسيا واسبانيا لتأكيد سلامتهم من كورونا

افاد مصدر مسؤول في وزارة الصحة، الاربعاء، بحجر 180 طالب عراقي عائد من روسيا واسبانيا واجراء المسحات المختبرية لهم للتأكد من سلامتهم من فيروس كورونا.

وقال المصدر ان “الفنادق التي خصصتها وزارة الصحة للوافدين والملامسين استقبلت نحو 180 طالب دراسات اولية وعليا عائد من روسيا واسبانا”.

واضاف انه “تم حجر جميع الطلبة وسيستمر الحجر لمدة 14 يوما ليتم التأكد من سلامتهم من عدمها وعدم اصابتهم بفيروس كورونا”، مشيرا الى انه “تم اجراء مسحات مختبرية لجميع الطلبة وارسلت الى مختبرات الصحة وبانتظار النتائج التي من المؤمل ان تصل مساء غد او صباح الجمعة”.

وافاد ان “هناك رحلات اخرى بانتظار وصولها لعراقيين عائدين من تركيا واوربا”